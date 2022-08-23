在《臺北、臺中、臺南＆高雄米其林指南2022》完整名單公布前，米其林於今日率先公布必比登推介名單。今年名單首度納入臺南與高雄雙城，總入選「物有所值」美食-必比登推介的店家數（包含餐廳以及夜市小吃店家）來到了141家。名列必比登榜單中，臺北有57個店家、臺中有37個店家、臺南有27個店家、高雄則有20個店家獲得必比登推介。

《臺北、臺中、臺南 ＆高雄米其林指南2022》完整名單將於一周後的8月30日公布，今年將恢復實體星級餐廳發布會以及晚宴，星級餐廳發布會將於台灣時間上午11點於《臺北臺中米其林指南》官方臉書以及《亞洲米其林指南》YouTube 直播。包括必比登推介的2022完整名單，也將在當天統一更新於網站與App上。8月30日前，網站及App將維持呈現《臺北臺中其林指南 2021》的名單。

《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec表示。儘管面對疫情，臺北、臺中、臺南以及高雄四城的餐飲業都展現出了卓越的韌性。這在2022年的必比登推介名單中特別明顯。這份名單至少囊括了20個料理種類與風格，充分顯現在地飲食文化的多元與豐富。Gwendal Poullennec表示，米其林的評審員第一次將探索範圍擴大到歷史古城臺南以及港都高雄，對雙城的餐飲印象深刻。從傳承好幾代的知名小吃到驕傲展現在地食材與豐富海產的美饌，必比登推介的店家們都讓米其林評審員留下了深刻的印象。在臺南、高雄加入名單之後，2022年的指南更呈現出了在地餐飲的獨特與活力。

今年新入選比登名單中，許多是臺灣菜與在地特色小吃，呈現在地飲食文化的豐沛能量；但同時也有越南菜、泰國菜、川菜等店家新入選；更有粥品、餃子、麵食、點心等料理種類，各式料理與美味，精彩紛呈。必比登推介店家提供「物有所值」的美食。在臺北、臺中、臺南與高雄，這意味著消費者能以台幣1,000元以下的價位，吃到有水準的三道菜（不含飲料）。臺北共有6個店家新入選必比登推介。經營一甲子的雲南菜老店人和園、近年兩次搬遷的阿國切仔麵都是遷至新址後，再次入選。川畝園的刀削麵、牛肉捲餅與豆沙鍋餅等，都是熱門菜色；小小樹食（大安路）融合美式烹調手法與亞洲風味，呈現美味蔬食；經營超過70年的臺灣菜老店元味料理，熱炒類的菜色，廣受歡迎；雞肉料理聞名的雞家莊（長春路），則由入選餐廳晉升為必比登推介。

臺中6家新入選必比登推介的店家中，有3家以臺灣菜入選：竹之鄉的菜色與店名呼應，竹筒飯更是招牌料理；屹立數十年的鳳記鵝肉老店的美味鵝肉料理，吸引饕客專程驅車前來；好先生的自創菜色，揉和江浙料理烹調手法與臺菜風味，鹹香下飯。

此外，鄰近臺中東協廣場的越南你好擅長北越美食；小初店提供經典臺灣小吃，賣相樸實，味道充滿驚喜。經營超過一甲子的客家菜餐廳牛稼莊，則是在搬遷至新的店面後，再次入選。

首度納入評選的臺南共有27個店家獲得必比登推介肯定，是四地中擁有最多新入選必比登推介的城市。其中19家以小吃入選：不僅許多是屹立數十載的老店，各式知名在地小吃包括虱目魚料理、米糕、豬心冬粉、挫冰、土魠魚羮、牛肉湯、蝦仁肉圓、魚皮湯、小卷米粉、碗粿等，都成為本次必比登推介名單中的亮點。臺南有5個店家以臺灣菜入選必比登推介名單，其中3家專精於宴席與辦桌料理：一甲子老店阿美飯店專注提供經典宴席料理以及百年老菜；東香台菜海味料理由擔任總舖師30年的大廚掌舵，以許多在地食材烹調經典辦桌臺菜及創新美食；筑馨居位於老宅內，以無菜單套餐，呈現臺灣辦桌文化。而博仁堂原是百年中藥行，現提供特色藥膳湯盅；府城食府（安平）從裝潢到餐點都融入在地風情，最能感受臺南特色。

臺南另外有兩個店家以粥品入選：阿星鹹粥販賣臺南風格的虱目魚鹹粥，客人可以自選虱目魚部位；大勇街無名鹹粥在熟飯、虱目魚柳、鮮蚵上淋上滾燙高湯的臺南風格鹹粥，總吸引排隊人潮。此外，小公園擔仔麵創立超過70年，滋味樸實，擄獲人心。同樣首次納入評選的高雄有20家必比登推介店家。其中，9 個店家專注臺灣菜：牛老大涮牛肉（自強二路）以本土溫體牛肉結合日式涮涮鍋；同樣每日由臺南新鮮運送牛肉到店、可品嘗到手切牛肉涮鮮甜湯頭的還有湖東牛肉館；柏弘肉燥的肉燥飯則是不能錯過的美味。1955年就創立的老店舊市羊肉（岡山）提供現宰羊肉料理；雞伯以臺南的放山母雞製作各式雞肉料理；橋邊鵝肉推薦品嘗各式鵝肉料理，及以自煉鵝油結合油蔥製成的佳餚。老新台菜（九如二路）以細膩方式呈現傳統的辦桌宴席菜；仙香飲食店以在地名產芋頭與筍子入菜，滋味不凡；雲來坊開業20年，新鮮食材烹調出各式家常菜，用餐氣氛輕鬆自在。高雄其他另有6個店家以小吃入選。包括北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）、菜粽李、正宗鴨肉飯、橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）、鴨肉珍、弘記肉燥飯舖。除此之外，在鹽埕屹立80年的老店鄭家切仔麵、以現做牛肉麵疙瘩知名的龍舫牛肉麵疙瘩、以炒河粉與泰咖啡為推薦菜色的帕泰、提供創意細膩川菜的蜀府掌櫃、以及以現點現包的招牌蒸餃知名的楊寶寶蒸餃（楠梓）等，也都入選第一屆高雄必比登推介名單。

包括星級餐廳的《臺北、臺中、侻南＆高雄米其林指南 2022》完整名單將於8月30日公布。歡迎於台灣時間上午11點於《臺北臺中米其林指南》臉書及《亞洲米其林指南》YouTube收看。