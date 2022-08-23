中國常駐聯合國代表張軍22日表示，尊重各國主權和領土完整是實現共同安全的基礎，是國與國交往的黃金法則，並強調中國將「採取一切措施，堅定維護自身的主權和領土完整」。

聯合國安理會應本月輪值主席國中國之倡議，就「加強對話合作，維護共同安全」舉行公開會，張軍主持會議時做出上述表示。

張軍表示，《聯合國憲章》確立的尊重國家主權和領土完整重要原則是現代國際法和國際關係的基石。如果這一原則被忽視、被拋棄，整個國際法體系將地動山搖，世界將重回叢林法則，共同安全就無從談起。必須旗幟鮮明，始終堅持尊重各國主權和領土完整，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，尊重各國維護國家統一和民族團結的努力。這是國與國交往的黃金法則，也是實現共同安全的基礎和邊界。

張軍強調，中國一貫尊重他國主權和領土完整，堅守國際公平正義，支持國際社會為實現共同安全所作的努力。同時，中國也將採取一切措施，堅定維護自身的主權和領土完整。

張軍續指，牢固樹立符合時代需求的安全理念是實現共同安全的前提。全球化時代，世界安危與共。各國要實現自身安全，就不能漠視他國合理安全關切，就不能把本國安全建立在他國不安全的基礎之上，就不能把自己的安全籬笆扎到別人家門口。抱著冷戰思維不放，搞單邊主義、零和博弈、集團對抗、強權政治那一套，既難以保障自身長久安全，還會導致危機輪番升級，走向共同安全的反面。在這方面，北約東擴引發的問題和帶來的教訓是深刻的。

張軍稱，穩定的戰略安全環境是維護共同安全的底線。在所謂「大國戰略競爭」思維驅動下，全球戰略安全環境不斷惡化，以《不擴散核武器條約》為代表的國際防擴散體系面臨冷戰結束以來最嚴峻挑戰。擁有最大核武庫的國家應該履行特殊、優先責任，以可核查、不可逆和具有法律約束力的方式，進一步大幅、實質削減核武庫。

張軍說，有效的全球安全治理體系是實現共同安全的必要條件。聯合國安理會是國際集體安全機制的核心，是多邊安全體系最具權威性和合法性的機構，在維護共同安全方面發揮著不可替代的作用。各國要堅持真正的多邊主義，支持聯合國及其安理會發揮有效作用，積極回應時代需求和各方期待。