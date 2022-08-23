台塑生醫暨王長庚公益信託與台灣玩具圖書館協會上午在楊梅玩具共享園區預定地共同舉辦「Formosa祖孫共玩趣」，現場提供各種祖孫共樂的闖關遊戲，台塑生醫暨王長庚公益信託更加碼捐贈1000萬元，助玩具圖書館打造全台最大玩具共享園區，預計今年底動工。

玩具圖書館理事長葉國芳表示，長期以來藉由回收二手玩具，致力於推廣資源再利用與關懷服務；玩具不只是帶給小朋友歡樂的物品，更是能促進祖孫情誼的工具，具有全齡共玩的特性，趁著一年一度的祖父母節，藉由與台塑生醫暨王長庚公益信託共同辦理的這次活動，希望告訴社會大眾，要更重視家庭祖孫世代的互動與關懷祖父母。

同時，葉國芳指出，感謝南亞將這塊土地出售給玩具圖書館，讓我們可以在這打造出全台最大玩具共享園區，2020年我們與台塑生醫暨王長庚公益信託在彰化成立中部最大二手玩具物流中心，現在將把這裡打造成北部最大二手玩具物流中心，未來將提供玩具回收、分類與發送服務外，更將規畫長者與幼童的托育空間，達到長幼共托的目標，期待今年底就可以看到園區動土興建，盡早提供民眾更完善的服務。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，與玩具圖書館合作兩年半來，累計至今(2022)年上半年，已經回收16.6公噸的二手玩具，後續藉由免費申請平台，讓需要玩具的社福與公益團體申請領用，累計已發送7490公斤的二手玩具。在這過程中我們看到二手玩具回收後的無限可能，像是現場可以看到有五顏六色的甜點椅，這些椅子的原料都是從彰化二手玩具物流中心回收的玩具再生製成的。

王瑞瑜指出，過去我們認為玩具只是帶給孩童歡樂的物品，但藉由這個合作案，結合企業資源開發環境教育的教材，在玩具創意課程中，帶領孩童學習塑膠的種類與分類方式，讓孩童從小學習正確使用塑膠製品的觀念；此外，關懷的對象也從一般弱勢家庭的孩童，擴展到早療家庭、偏鄉學校及新住民家庭等，像是結合早療機構及長庚科大開發團隊等資源，共同開發療育玩具，讓家長運用手邊的玩具與發展遲緩孩童互動，增加親子間感情。

台灣已進入高齡化社會，長輩在社會或家庭關係上扮演重要角色，不僅要注意維持自身健康外，還要分擔照顧孫子的責任，王瑞瑜指出，玩具可以成為很好的平台，透過玩具設計的課程或遊戲，也可以讓長輩手腦併用，甚至用玩具健康操帶長輩動動手腳，讓他們精神更好。

另在了解玩具共享園區計畫，以及這幾年疫情與景氣的關係，募款情形不如預期順利，王瑞瑜加碼捐贈1000萬元，讓園區能在今年底順利開工。