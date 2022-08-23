民進黨桃園市長參選人鄭運鵬宣布將在8月27日至10月14日舉辦「勇者號，出任務！」親子活動。(賴佑維攝)

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬宣布將在8月27日至10月14日舉辦「勇者號，出任務！」親子活動。對於鄭寶清可能參選，他受訪表示，每一位黨內的前輩在關鍵的時刻，都有智慧，很多人見縫插針，只是為了打倒民進黨。

而前立委鄭寶清可能會出來參選，鄭運鵬說，每一位黨內的前輩在關鍵的時刻，都有智慧。而前輩過去協助民進黨，現在會協助在桃園的勝選。鄭運鵬又說，可以操之在他的部份，是桃園隊可以好好正面的參選。不是操之在他的部分，很多人要見縫插針，只是為了打倒民進黨，他說，在後面弄一些歪七扭八、合縱連橫，只想要拉下對手、不擇手段的事情，不會得到肯定，對桃園市民太不公平。

此外國民黨桃園市長參選人張善政有說，敬老金要從2000提高到2500元，被民眾黨桃園市長參選人賴香伶批評說是債留子孫，鄭運鵬說，桃園對於高齡的市民已經有很完整的照顧，居於全國之冠。不只是有敬老津貼，也有三節的敬老獎金，加起來高達8000元是全國之段。他批評，選舉期間開福利支票比較廉價，用加碼的方式可能是張善政不了解桃園的長者照顧已經是全台灣第一。他說，他會加碼在新生兒、年輕家庭上。

至於張善政批評鄭運鵬對美福大火沒有提出相對的法案政策，在上個會期沒有提出任何法案。鄭運鵬說，張善政到桃園後，對競爭對手沒有一句好話，這是比較遺憾的地方。他說，美福大火中，上萬噸的生鮮食品腐敗，桃園的垃圾處理量不足，聯絡了環保局、也聯絡了中央環保署，協助調度其他縣市的焚化爐。

鄭運鵬說，張善政對於美福大火，對於鐵路地下化，對於桃園的捷運建設，全部講風涼話，這不是佛系的選法，是真的是不熟悉。他不需要給我們掌聲鼓勵手捧鮮花，但惡言相向，對大家的努力視而不見，難道你當過行政院長這樣的輩份，對其他人公平嗎？對既然大家都是理工背景的人，他把事情研究好再講話，會得到更多的尊重。

對於親子活動，鄭運鵬說，擔任立委常邀請表演團體來到選區服務，而台灣很多擁有一身絕技的達人，缺少了企業經營的方式，缺少空間，甚至缺少表演邀約，所以8月27日至10月14日，連續12場舉辦親子活動，在選舉的過程中讓市民感到歡樂，也讓達人表演團體們可以有一個表演、展現技藝的活動舞台。他也說，它當作在市立的兒童樂園之外表演團體的活動，當作是行動的兒童樂園。