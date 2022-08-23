（13:00更新，補充內文）2022世界羽球錦標賽，台灣世界排名第16男單好手王子維，在男單32強賽面對過去打起來比較掙扎的中國大陸選手陸光祖，此役王子維持續打出高水準內容，21比18、21比16重挫世界排名第24的陸光祖，生涯對戰苦吞2連敗後終於拿到首勝。

這是王子維第4次挑戰羽球世錦賽，前三次參賽兩次晉級到32強，一次首輪出局，本屆首輪28分鐘就21比8、21比6擊退越南39歲老將阮進明，第二輪再擊敗天敵陸光祖，因此這次挺進到16強也創個人生涯在世錦賽最佳成績，下一輪對手是印尼克里斯提（Jonatan Christie）、德國施菲爾（Kai Schaefer）之間的勝方。

首局原本是陸光祖佔上風，但王子維9比14落後之後，透過喝水調整一下心態，隨後連得8分重挫陸光祖士氣，進而收下一局；第2局王子維藉由靈活球路攻擊，以及精彩的防守腳步和陸光祖對抗，以11比10小幅領先進入技術暫停，在11比11後王子維連下5分打出勝利希望，陸光祖一度連搶3分，王子維也沒有受到影響，順利晉級16強。