根據最新出爐的半導體產業調查結果，由於利率急速攀升和地緣政治風險不斷升高使全球經濟陷入衰退的擔憂加劇，全球晶片銷售放緩的力道恐將超出預期。

追蹤晶片出貨的非營利機構「世界半導體貿易統計組織」（WSTS）將今年全球晶片市場預測從先前預估的成長16.3%下修至成長13.9%，遠不及去年的成長26.2%。該組織並預估2023年全球晶片市場僅將成長4.6%，創下2019年以來最疲弱的增長。

在2019年美中貿易戰達到高峰時，全球晶片市場下跌12%。

WSTS表示，今年晶片銷售額仍可望超過6000億美元，估將達到 6330億美元。

由於企業和家庭越來越依賴數位設備和線上服務，晶片銷售已經成為全球經濟活動的一個重要指標。

根據WSTS出具的報告，今年亞太地區晶片銷售額估將成長10.5%、美洲估將成長23.5%、歐洲成長14%、日本成長14.2%。明年日本的晶片銷售估僅成長5%，但仍領先其他市場，美洲估將成長4.8%，亞太區估將成長4.7%。由於持續受到俄烏戰爭影響，歐洲明年的晶片市場可能僅成長3.2%。

國際貨幣基金（IMF）上個月下修全球成長預測，並警告2023年的經濟情勢可能更為艱難。根據Bloomberg Economics預測模型，未來24個月美國經濟陷入衰退的可能性為100%。

在中國積極擴大自身的晶片製造能力之際，美國總統拜登在本月早些時候簽署了旨在強化美國半導體產業的《晶片和科學法案》（CHIPS and Science Act）。