今年金融市場受烏俄戰爭、通膨與全球央行升息之干擾而劇烈震盪，不僅全球股市一度下跌逾20％，過往被市場資金視為主要避風港的美國公債、美國投資等級債等，也出現雙位數跌幅。法人表示，三現象讓美國投資等級債較股票更具吸引力！

富達美元債券基金經理人Rick Patel表示，美國投資級債現階段受惠於：一、殖利率高於股利率；二、強勢美元抑制通膨並影響企業獲利且三、年底前市場波動恐將持續等，使得美國投資等級債更具吸引力。

富達美元債券基金經理人Rick Patel表示，今年以來美國10年期公債殖利率一度上揚至3.25％，較去年底的1.51％彈升逾160個基點，令美國投資等級債利差亦較2021年擴大約78個基點。從殖利率來看，截至今年6月底，美國投資等級債殖利率約為4.7％，美國標準普爾500指數股票收益率僅1.7％，顯見美國投資等級債殖利率較股利率具3％的吸引力。

Rick Patel說，從基本面來看，目前美國企業財報表現仍維持穩定，且債務融資併購、股票回購等活動持續下降，亦有助企業財務結構穩定，對美國投資等級債是有利的順風。

另外強勢美元抑制通膨並影響企業獲利，締造美國投資級債新利基。Rick Patel說，今年以來美元指數已升值近10％，來到2002年3月以來最高水準。由於美國整體企業營收超過30％來自海外，強勢美元恐降低大型企業出口競爭力，並侵蝕其海外收益，影響企業獲利未來展望及美國經濟表現。此外，強勢美元將發揮部分貨幣政策作用，不僅抑制國內通膨，亦降低聯準會停止升息周期門檻，皆有利美國投資級債未來表現。

Rick Patel表示，在年底前市場波動恐將持續，美國投資級債波動較其他風險性資產低，可降低投資人整體投資組合波動。