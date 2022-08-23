台灣綜合研究院23日發布今年7月份EPI電力景氣指數，製造業肇因全球景氣走弱，需求減少，7月份製造業高壓以上用電量，較去年同期減少2.25％；反之，服務業受惠於疫情趨緩及暑假旺季，服務業高壓以上用電量較去年同期增加13.26％，零售業、餐飲旅遊業等民間消費部門用電明顯提升。

台綜院指出，7月份全國產業高壓以上用電量較去年同期減少0.29％，主要因電子相關產業及傳統產業的用電量皆呈顯著負成長；惟服務業去年同期低基期環境與半導體業用電成長貢獻下，抵銷部分減幅。整體產業的電力景氣燈號，7月維持持平的綠燈。

對於台綜院版7月份經濟成長率，23日最新估值為3.7％，亦微幅下修6月份經濟成長率為2.9％，較6月份預估值（3.0％）調降0.1個百分點。台綜院據此表示，預測111年上半年經濟成長率3.3％，略低於主計處8月份公布之預測上半年經濟成長率3.38％。