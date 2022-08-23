台南市安南區昨（22日）發生震驚社會殺警奪槍案，法醫高大成直指，凶嫌林信吾故意殺人致死，他研判因公殉職的涂姓員警身中三次要害，一刀要害刑警已無反抗能力，凶嫌仍一再朝要害補刀，已完全沒有人性，明顯有致人於死地的意圖，「這種人留在社會何用？」應速判死刑並在三個月內執行，才能收警惕作用。

高大成指出，凶嫌林信吾被逮時表示，是警察噴他辣椒水，才會抓狂殺人，但一般人被噴辣椒水會殺人嗎？尤其他殺警奪槍後還去搶超商，簡直不可原諒、垃圾，無反省能力，這種留在社會只會製造混亂。

他也從兩名刑警身中多處要害分析，凶嫌有故意殺人意圖，高大成解釋其中一名刑警被割喉後，身上有多處刀傷，其中割喉應只割斷氣管、靜脈，未傷及頸動脈，失血過多則是因為歹徒再補刺胸口，造成主動脈或肺動脈噴血而亡；一般來說，只要傷一次要害，對方就無招架能力，連刺三處要害，足以說明凶嫌凶殘成性、故意殺人致死。

尤其兩名警察都身上有槍傷，高大成懷疑是兩人死後再被補一槍，這在法醫相驗時可以透過流血量研判，是生前中槍還是死後中槍，如死後中槍則說明凶嫌「要對方斃命」意圖。

高大成研判，嫌犯的心態是被判了八年，不想再回去服刑，且深信殺了人他一定逃得掉，才會殺一個還不夠再殺第二個，這種人留在社會何用？應三個月判死並速刑執行，才有警愓、喝阻作用。