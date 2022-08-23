而民眾黨桃園市長參選人賴香伶日前喊出「1280＋」，倡台鐵、機捷納入「北北桃定期票」，不過民進黨基隆市長參選人蔡適應也曾拋出相關議題，台北市長柯文哲表示，喊口號可以，政治每個人都在喊口號，至少要能夠具體一點，講清楚方法是什麼。

賴香伶今提出「1280＋」北北桃通勤優惠政見，提倡台鐵、機捷納入公共運輸定期票，鼓勵民眾使用大眾運輸工具通勤，降低通勤族負擔。蔡適應日前也主張將基隆市納入北捷1280元月票的實施區域，銜接台鐵或國道客運。

柯文哲今上午出席錦州街社宅上樑典禮，會前受訪表示，1280原先規劃是雙北使用，不太可能基隆到台北也包括在1280。桃園跟基隆都一樣，要先算說1280怎麼搭配，強調要務實處理問題。

柯轉而提及，今早才在算公車運價漲幅，一次漲4塊達到23.4元，而公車票價才15塊，兩者差8塊多，因此明年公車補貼就超過42億，「這不得了啊」。

柯再強調，當家要務實，大家都想免費的，但沒有白吃的午餐，停車場收入有多少，公共運輸要補貼多少都要算，柯文哲總結，喊口號可以，政治每個人都在喊口號，至少要能夠具體一點，桃園基隆要加入1280不是不可以，但要講清楚方法是什麼。