「2022新北市國際採購商洽會」設置元宇宙互動體驗展示區，讓廠商了解5G、物聯網等最新科技，新北市長侯友宜今率先體驗各項產品。（蔡雯如攝）

「2022新北市國際採購商洽會」設置元宇宙互動體驗展示區，讓廠商了解5G、物聯網等最新科技，新北市長侯友宜今率先體驗各項產品。（蔡雯如攝）

新北市積極協助轄內企業與國際接軌，建立採購合作平台，經發局23、24日在新板希爾頓酒店舉行「2022新北市國際採購商洽會」，現場採視訊、實體並進方式，除了用底片膠卷展示9年來媒合成果，也串聯「智慧觀光與零售」、「智慧車聯與電動車」、「智慧製造」、「智慧健康」及「金融科技」五大洽談主題，邀集11國46家國際買主搶攻5G及物聯網（AIoT）商機，協助轄內業者商洽，擴大國際市場布局。

新北市國際採購商洽會系列活動已邁入第10年，成為海內外業者採購的重要平台，今日邀集46家海外買主、6家在台外商與百家國內業者對接，預估可創造15億元媒合成效。

新北市長侯友宜表示，經濟發展絕對是當前最重要的市政工作，每年新北市國際採購商洽會都提供國際與新北的對接平台，促進產業外銷，今年以5G、、物聯網和元宇宙，擴展智慧醫療、智慧交通、智慧生活領域，新北市招商一條龍至今已帶動3300億元商機，吸引更多業者投入新北六大產業布局，盼藉此機會攜手業者突破疫情困境，搶攻全球商機。

另外，商洽會現場也設置元宇宙互動體驗展示區，讓廠商了解5G、物聯網等最新科技，侯友宜率先體驗各項產品，像是「華電聯網」的數位分身技術體驗淡海C-ITS場域3D平台，展示了智慧道路的管理方式，各項道路指標線上即可掌控；「技嘉科技」人臉辨識與醫務一體機，可推動遠距醫療；「宏達國際電子」的VIVERSE元宇宙平台，使用者可透過穿戴裝備，暢遊在虛擬空間中，展現豐富的產業能量。

經發局指出，今年度採洽會邀請到立陶宛、義大利、巴西、日本、韓國、新加坡、印尼、越南、印度及斯里蘭卡等11國買主參與，像是印尼五大電信運營商之一的Telkom Indonesia、日本七大綜合商社之一的住友商事株式會社，今年也透過隸屬於韓國科學技術情報通信部(Ministry of Science and ICT)的全球元宇宙協會(Global Metaverse Technology Association)，邀請5家對元宇宙、金融科技及智慧城解決方案有需求的買主，希望找到國內夥伴，布局全球5G、元宇宙的應用市場。

經發局長何怡明說，全球5G商機已邁入第3年，各國都積極提升覆蓋率，今年有望成為應用發展關鍵年，元宇宙也被視為加速5G發展的關鍵應用，新北市將持續協助廠商走在最前線，推廣品牌、技術到全世界，建立投資、經營的信心，期待透過商洽會促成新北和國際業者的長期合作，更樂見海外企業扎根新北，啟動疫後的產業新動能。