國民黨桃園市長參選人張善政主張提高重陽敬老金恢復到2500元，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，國民黨認為選前喊加碼可以吸引一些選票，但選前才抬高價碼來吸引選票，這不是負責任的態度。

賴香伶表示，國民黨認為選前喊加碼可以吸引一些選票，還是要看地方政府的狀況，桃園市長鄭文燦當時從2500調到2000元也是基於財政的問題，選前用加碼方式吸引選票、製造話題，還是要回歸到財政來源，沒有看到張善政的財政規畫是什麼，若要調整，財務計畫和財源籌措都沒有說明，就先喊加碼，希望張善政盡速提出負責任的政見，選前才抬高價碼來吸引選票，想這不是負責任的態度。

另賴香伶也說，機場捷運集客運通勤往返雙北工作，但桃園的票證一直未能與雙北1280公共運輸定期票整合，民眾除了多卡搭車外，花費也比雙北民眾多很多，她說，在她要求下台鐵明年8月硬體設備將可完成，現在是設法籌措財源，明年讓台鐵先納入，再來是機捷，讓桃園民眾每個月只要1280元就可以在北北桃無限次數搭乘大眾運輸工具。

賴香伶表示，雙北公共運輸定期票(1280月票)已實施4年，桃園市升格8年，桃園市民權益沒有跟著升格，因此提出「1280＋北北桃通勤優惠」政見，推動台鐵、機捷應儘速納入公共運輸定期票，鼓勵民眾使用大眾運輸工具通勤，降低私人運具使用，降低通勤族負擔。