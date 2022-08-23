新竹街口攻城獅球團在休賽季持續培養本土潛力球員與教練團，20日由林冠綸總教練、沈欣漢助理教練帶領李家瑞、朱雲豪、田浩、林明毅遠赴美國波特蘭展開為期16天的移地訓練。此次移地訓練由韓裔美籍Marshall Cho教練與攻城獅教練團共同規劃，Marshall Cho為美國國家青年隊教練之一，曾負責規劃美國國家隊U16與U17試訓與2022年美國國家青年隊訓練營。過去他在德瑪法天主教高中擔任助理教練期間，也培養出多名球員進入NBA殿堂，包含邁阿密熱火Victor Oladipo與波特蘭拓荒者Jerami Grant，勢必能為攻城獅本土球員們增進籃球視野，強化不足之處。

這次攻城獅安排陣中潛力鋒線與後衛球員李家瑞、朱雲豪、田浩、林明毅參與此次移地訓練。此行著重於投籃訓練、後衛球員執行擋拆的技巧與前鋒球員的進攻技巧與場上情勢判讀，期盼能在新賽季與洋將完美搭配。陣中潛力球星高國豪因家庭因素未能參與，高國豪也特別表示希望能將寶貴機會讓給其他隊友。

攻城獅球團胡瓏智總經理表示：「新賽季PLG聯盟的本土總教練僅有臺北富邦勇士許晉哲總教練與本隊林冠綸總教練，我們一直致力於栽培國內有潛力的本土教練，所以也安排林冠綸總教練與沈欣漢助理教練至波特蘭與資歷豐富的外籍教練進行交流，以提升未來球隊的訓練品質並穩固攻城獅的訓練體系！」

經過與林冠綸總教練多次行前會議討論後，Marshall Cho教練團隊已充分了解攻城獅陣容配置，也看過四位球員的比賽影片，預計將安排高大型球員協助本次移地訓練，讓攻城獅本土球員在洋將正式抵台前能模擬場上情境，更能將此次訓練習得之經驗於新賽季發揮。林冠綸總教練認為，「訓練團隊在指導基本動作時很著重在動作的延續性，也將訓練結合團隊戰術需求與球員個人動作，非常期待接下來的訓練。」

本次教練團安排每週六天訓練日，共有九次訓練，包含三次體能訓練、三次個人技巧訓練與三次練習賽。首日四位球員參與重量訓練、運球基本動作特訓、移動投籃訓練、油漆區進攻技巧訓練等，因Marshall Cho教練也是紐奧良鵜鶘招牌球星CJ McCollum的訓練師，攻城獅團隊更於訓練結束後在旁觀摩NBA球星的個人技巧訓練。經過首日特訓，隊長李家瑞認為：「雖然訓練菜單與台灣大同小異，但過程中教練非常強調投籃的穩定度與動作細節，今天也加強練習『遇到中鋒後』的進攻選擇，讓我收穫滿滿！」