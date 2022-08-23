證交所最新公告，長榮（2603）現金減資六成，即股本減少六成、股東每股可拿回6元現金股息，預計於9月7日現金減資除息，7日～16日舊股停止買賣，減資後新股於19日起交易。

證交所公告，長榮因現金減資作業，停止股東名簿記載變更起迄日期為9月12日～9月16日；舊股票停止在市場買賣日期為9月7日～16日；減資換發股票基準日為9月16日（9月19日起開始受理換發股票，採無實體發行）；新股票上市開始買賣暨舊股票終止上市日期為9月19日。

長榮此次現金減資退還股款計317.463億餘元，銷除已發行股份31.7463億餘股，減資後實收資本額為新台幣211.642億餘元、21.1642億餘股，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例每仟股減少600股（即每股退還股款6元）及每仟股換發新股票400股。

若以今天股價約在95元以上試算，未來現金減資後股價恢復上市後，每股股價將衝上237元以上，重新回到「200元俱樂部」。不過，9月19日現金減資後恢復交易日，股價到底會落在多少，仍有待觀察9月6日最後交易日收盤價落到哪裡而定。