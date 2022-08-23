為搶攻歲末尾牙商機，礁溪寒沐酒店宴會廳自10月1日至2023年3月1日止推出「辭舊沐新」尾牙春酒專案，中式桌席每桌十位，平日週一至週四特惠價每桌11,000元，不限平假日亦有每桌13,000元起的超值專案，凡於 10 月 31 日前簽約付訂完成享9折早鳥優惠。豐盛海陸佳餚之外，席間亦提供果汁無限暢飲，隨桌再限量贈精選紅酒與啤酒。另外，訂席達指定桌數享多重禮遇，3桌送卡拉OK歡唱、5桌贈MU TABLE自助午餐券兩張、指定專案滿10桌起加贈價值超過兩萬元的乘風居一泊一食住宿券乙張。上述專案價格均需收取一成服務費。

由行政副主廚郭偉鈞精心設計中式宴席佳餚，嚴選宜蘭在地食材與大溪漁港直送的新鮮海產，變化出豐富的海陸饗宴。平日限定專案每桌11,000元，開胃頭盤包含「三星蔥醬油雞腿」與「海港鮮魚綜合拼」等小菜，另外還有蘭陽風味的「西魯肉」、具豐富膠質的「蔥球豆酥金目鱸」、鮮嫩彈牙的「黑椒綠筍鮮海蝦」與金黃酥脆的「酥炸圓蹄海鮮捲」等十道美饌。

為提供企業賓客更多元的選擇，亦推出平、假日皆適用的專案，每桌13,000元起，將海鮮再升級，端出大蝦、岩鮑魚、鮮魷與台灣石斑魚等新鮮海產澎派上桌！特別推薦「干燒翠饌海老蝦」、「銀杏烏參干貝鮑」、「蔥球玉露海石斑」，以及豪華溫潤滋補的「花膠曼波佛跳墻」…等美味，尾牙春酒專案凡付訂金皆可享試菜8折優惠。豐盛高檔食材入饌，讓老闆與員工都能盡興同歡，迎接來年的嶄新挑戰。

礁溪寒沐酒店三樓宴會廳，寬敞方正、挑高六米，空間可隨宴會規模大小與人數彈性調整，提供豪華新穎的設備，採光明亮搭配優雅的木質色系提升整體空間的質感。尾牙春酒專案皆包含基本舞台、專業燈光音響及桌面精美鹽雕佈置。即日起開放預訂，詳情及訂位請洽礁溪寒沐酒店（+886）03 905 8085宴會暨會議業務部或至www.muhotels.com。

【禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒。】