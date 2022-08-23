新北中信特攻籃球隊今日宣佈與陳鈺安完成簽約，陳鈺安目前已與團隊一同訓練，積極備戰跨聯盟交流賽及T1聯盟新球季！

畢業於臺北市立大學的前鋒陳鈺安，身高192公分、體重90公斤、臂展200公分，為今年T1選秀會新北中信特攻唯一選入的球員。陳鈺安出身籃球名校，一路從金華國中、泰山高中到臺北市立大學，歷經完整甲級學生籃壇洗禮，同時在北市大時期也是總教練李逸驊的學生、教學助理，是光哥口中「品學兼優」的好球員。

去年因總教練光哥的關係，陳鈺安來到中信特攻當了四個月的練習生，那時候就覺得團隊氣氛很好、很團結，也常常有回饋的校園活動，讓他了解到身為職業球員對社會的影響力。但也是因為與光哥熟識的關係，為了避嫌，陳鈺安一開始並沒有在教練推薦名單上，但憑藉著在測試賽的好表現讓球團印象深刻，最後能如願加入特攻，成為中信大家庭的一份子，鈺安開心說到：「真的很感動，感謝特攻球團的肯定，有種夢想成真的感覺！能夠跟光哥再續前緣，並且跟高中隊友阿巴西、譚傑龍再次當隊友，感覺也很不可思議！」

正式披上中信特攻戰袍，即將踏上T1聯盟職業舞台，總教練光哥也很替鈺安開心，認為鈺安像是塊璞玉，等著進入職業大放光彩！期盼鈺安加入特攻後，在菜鳥球季希望他能幫助球隊加強籃板鞏固，並且表現出競爭性，不要認為自己是菜鳥就有所膽怯，與隊友們一起拼下亮眼成績！