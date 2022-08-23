淡水古蹟博物館配合「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」，特別延長開放滬水一方以及積木共和國，提供民眾免費休憩好去處，每週還會再搭配節慶推出限定活動，祖父母節、中秋節及爹媽放風時間等，邀請民眾在漁人碼頭欣賞水舞及煙火前，親子可以一同前往躲避烈日陽光。

新北市立淡水古蹟博物館即日起至9月25日，在積木共和國（新北市淡水區觀海路91號3樓）舉辦親子系列活動，並配合淡水漁人碼頭活動，假日及國定假日延長開放至晚間7時；另外，28日的祖父母節「突擊！小小將領大士兵」活動，也邀請三代同堂的民眾來場反差萌的裝扮體驗，讓孫子穿將領服，爺奶穿小兵服，用拍貼機拍下最甜蜜的照片。

館方表示，接下來還有「中秋淡古COS趣」、「大耳朵聽故事－爹媽放風時間」、與新北市玩具銀行合作的「共讀共玩－拿件好物」與「親子氣球動手玩」等活動，歡迎民眾在欣賞淡水漁人碼頭的水舞及煙火前，先到積木共和國享受舒服涼爽的親子空間。

除了積木共和國之外，滬水一方藝文空間（新北市淡水區觀海路91號5樓）現正展出「淡水開港後唯一勝事：海上只剩下船」特展，本展特別放大製作首創專為兒童打造的戰爭雙語繪本《海上只剩下船—清法戰爭滬尾之役》，雙語繪本還曾入選文化部第四十三次中小學生讀物及國史館臺灣文獻館獎勵出版文獻書刊佳作，非常適合全家大小一起前來參觀。

淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，8、9月的淡水漁人碼頭熱鬧非凡，本館同步推出親子活動，也新增不少有趣的設備與道具，除了祖父母節和中秋節有拍貼機扮裝活動、故事老師用特製大繪本分享有趣的淡水歷史故事、與玩具銀行合作的免費二手玩具派對，另外還有大小朋友都喜愛的氣球和摺紙體驗，希望給家長有好好放鬆，孩子用力放電的好去處。

館方提醒，成為本館Facebook粉絲或追蹤Instagram，即可免費獲得DIY紙製舢舨船或大砲模型，每日限量50份，詳細活動可上官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw查詢。