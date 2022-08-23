台北市府於新生北路二段新建中山區錦州社會住宅，斥資22億500萬元興建，預計2023年12月完工，台北市長柯文哲今日出席上梁典禮，他表示，社宅更重要的是有效帶動地區性都市更新速度，周邊同意都更的市民，免抽籤即可入住社會住宅。

柯文哲致詞時表示，錦州社會住宅新建工程是臺北市推動住宅政策的標竿，此本體工程為地上20層、地下4層的公共住宅。未來完工後，1樓有老人日照中心以及非營利幼兒園、2樓有區民活動中心，整個住宅總共有398 戶住宅。

柯文哲進一步表示，錦州社宅身為一座新穎現代化的社會住宅，除了提供社會福利空間以外，更重要的是有效帶動地區性都市更新速度。北市目前有一項政策，只要興建社會住宅，就會鼓勵周遭區域進行都更，若時程趕得上，我們可以讓同意都更的市民，免抽籤入住社會住宅，待都更完成後再遷回，目前此計畫在廣慈已有初步模型。

而就都發局資料，目前北市府興建完工的社宅中，僅廣慈博愛園區D、E、C三基地提撥5％共76戶作為都更中繼宅，其餘完工社宅周邊皆暫無需求，若未來需求增加，已完工社宅須等六年租約到期後重新規劃中繼宅數量，而新社宅則待完工後評估周邊都更需求，才能確定中繼戶數。