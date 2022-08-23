台南市2名員警22日追捕明德外役監脫逃的林姓受刑人時，遭對方攻擊雙雙殉職，引起社會關注。包括立法院長游錫堃要求「一定要判死刑」、內政部長徐國勇則批「人神共憤」，但蔡英文總統上任迄今6年餘，法務部僅執行李宏基、翁仁賢2名死囚死刑。

蔡英文總統上任迄今，法務部僅在2018年、2020年分別執行李宏基、翁仁賢2名死囚死刑。目前全台等候執行的38名死囚中，王信福、王柏英、蕭新財3人都因殺警遭判死刑定讞，但迄今都未執行。

王柏英、王柏忠兄弟2005年計畫持槍搶銀行，殺死巡邏警員洪重男15刀後奪槍，造成洪男慘死，最高法院2009年判王柏英死刑、王柏忠無期徒刑定讞，13年未執行槍決。

另蕭新財2000年則因被警盤查，持霰彈槍行刑式轟警，造成警員1死1重傷，最高法院2005年判死定讞，至今已17年尚未伏法。

此外1990年王信福被控教唆小弟，在卡拉OK槍殺2名警察，這是台灣史上第一宗殺警案，最高法院2011年7月判死定讞，但11年迄今仍未執行槍決，王信福至今也已70多歲，堪稱「最高齡死刑犯」。