竹北市長選戰，民進黨鄭朝方以「竹北超進化」的視覺辨識，要帶領竹北邁向新里程。（羅浚濱攝）

年底竹北市長選戰開始加溫！國民黨林為洲以「城市管理員」為選戰主軸，強調竹北市的治理需要新思維，民進黨鄭朝方則以「竹北超進化」的視覺辨識，要帶領竹北邁向新里程，2人文宣彼此較勁，都再爭取中間選民的認同。

林為洲說，地方制度法三級政府的分工，縣府主要是在做建設，市公所負責管理和養護，1998年他首次選縣議員時，竹北市人口約有7萬人，目前增長到20萬7千多人，人口成長3倍，相對的道路、公園及車輛等也增加3倍，凸顯城市治理的重要性。

「市長沒有那麼大！」林為洲以「城市管理員」的概念，指目前全市有200多座公園很多無法洗手，500多條道和160公里人行道有不少破損，縣府做好建設移交給市公所後，一定要建立有效管理的SOP，善盡後援工作。

林為洲強調「竹北市的治理需要新思維！」他會以科學方法和數據解決問題，不能讓竹北變成混亂的城市，將以「有效分級管理」與縣府做更有效分工，打造一個讓市民舒適友善樂活的新竹北！

鄭朝方以「竹北超進化 朝向新方向」的視覺識別概念，加入向前奔跑的姿勢，呈現「勤跑基層為民服務」、「突破僵化力圖效率」、「年輕清新改變竹北」的3大意象。

鄭朝方表示，竹北市當下問題是，城市治理效率與規畫趕不上實際的城市發展，原本的基礎建設不敷使用，交通、教育、產業必須選擇更加升級的政策來對症下藥。

鄭朝方指美學跟政治都是他持續的實踐樣態，美學更是公共建設的最後解答，就是希望透過新的政治思維，帶給竹北在最快速的時間裡，更美好、更實際的「超進化」。

鄭朝方希望未來更多人能看見竹北的美學設計力，並認市政願景跟政策都必須更實際更宏觀，才能引領竹北朝向「新方向」，讓服務更便民、城市更宜居、建設更永續。