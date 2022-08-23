普侯斯生涯第693轟。（MLB臉書）

大聯盟公布上周最佳球員，紅雀傳奇名將普侯斯（Albert Pujols）相隔10年再度獲獎！普侯斯生涯13度獲獎，前一次是在2012年8月，那年他才32歲。普侯斯單周轟出3發全壘打、打擊率0.615、總攻擊指數1.974，還在23日對戰小熊再轟出陽春炮（生涯第693轟）。

這座獎項並非普侯斯獨得，紅雀一壘手戈史密特（Paul Goldschmidt）同時獲選，所以上周的國聯最佳球員有兩人，而且都是紅雀球員。戈史密特上周也有3轟，0.542打擊率、1.613攻擊指數。戈史密特是本季國聯第一戰將，同時在打擊率／上壘率／長打率領先所有球員，還有31轟和100打點。他打了12年大聯盟，兩度在MVP票選屈居第2，今年終於要輪到他了。

Here's Johnny and the crushing Cards.



Your @chevrolet Players of the Week are Johnny Cueto, Paul Goldschmidt, and Albert Pujols. 👏 pic.twitter.com/Jq691tjI9h — MLB (@MLB) August 22, 2022

普侯斯前次對戰響尾蛇大發神威，成為首位在42歲打出單場「4支4」「雙響炮」的大聯盟球員。即使今年狀態回春，有機會挑戰700轟，普侯斯仍不改退休決心，他告訴《今日美國》說：「不管我最後停在693、696、700，反正我還是會退休，我不會追著數字跑。如果22年前你跟我說可以打到這個數字，我會說你瘋了吧。我的生涯已經非常美妙了。」

美聯上周最佳球員是白襪先發投手奎托（Johnny Cueto），他兩次登板合計16.2局僅責失1分，本季2.58自責分率亦是2014年以來最佳。紅雀是國聯中區龍頭，白襪在美聯中區也還有希望，正與守護者、雙城激烈爭鬥。