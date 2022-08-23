台南昨（22日）發生殺警案，網上瘋傳嫌疑人資料，引起全民緝兇，直到真的嫌犯林信吾落網，大家才發現一切誤會大了。對此，醫師姜冠宇表示，全民緝凶搞錯人的後果很嚴重，萬一公布錯的人，結果被民眾私刑打死了要怎麼辦？他也呼籲大家遇事要冷靜，因為憤怒的出現就是為了要誘惑社會發瘋，希望正義卻走向集體瘋狂、不自知的嗜血。

姜冠宇今在臉書上發文表示，2名警察遇刺殉職，讓全國民眾義憤填膺，結果第一時間公布錯人而抓到另外一人，這更危險啊！萬一公布錯的人，結果被民眾私刑打死了怎麼辦？而這個狀況也讓他質疑是不是警政系統自己也被氣瘋了，結果才會出現失誤？

姜冠宇指出，某些人說「抓到要判死刑！」這話在民間講可以，因為大家都有自己的觀點和言論自由，但如果是具有權力的人說出此話就要小心了，因為台灣其實是正在走向「慎刑」的方向。

姜冠宇認為，遇到這種事情，第一時間更要冷靜。因為「憤怒」是七大罪之一，邪惡殘暴之人是確實存在，而他們的出現就是為了要誘惑社會發瘋，希望正義卻走向集體瘋狂、不自知的嗜血，社會面對惡人，當然要繩之以法，但也要小心控制自己的憤怒，才不會偏離發展方向。「歹徒愚昧無知，當然要制裁；但是無法冷靜的人，是無法正確制裁惡人的，甚至還會讓惡魔獲得勝利」。

貼文引起網友討論，「還好抓到真正的兇手，否則這個被誤解自動投案的人，可能要含冤而死」、「重點是還錯了2次」、「這讓我想到了以前被刑求致跳河自殺的王迎先，死前遭受的殘酷虐待讓他只能求死」。