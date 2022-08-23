國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘23日北上拜會中廣董事長趙少康。（謝福弘競選總部提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘23日北上拜會中廣董事長趙少康。（謝福弘競選總部提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘，23日上午專程北上拜訪中廣董事長趙少康，針對苗栗縣今年的複雜選情，趙少康期勉謝福弘身為國民黨正式提名的參選人，要持續突顯正統性，雖然目前苗栗有人想要操作棄保，但只要持續衝刺，讓團結藍的力量凝聚，就能搶佔勝選先機。

「被提名是最正當的」，趙少康強調，本來國民黨在苗栗一定穩操勝券，但是面對現在複雜的局勢，既然謝福弘獲得國民黨的提名與支持，態勢與氣勢就不要太客氣，「把自己當縣長在做」將視野拉到更高的格局，就能超越對手的佈局。面對對手可能操作棄保，國民黨中央更應該持續支持協助號召，激發藍軍的戰鬥氛圍，向勝選一步步推進。

另外針對「數位中介服務法」遭到年輕選民的批判，謝福弘除了抨擊數位中介服務法，也憂心民進黨的蠻橫霸道箝制人民網路上的言論自由。趙少康表示數位中介服務法的推出不但讓年輕人都快爆炸了，連Ptt和其他數無平台也都群起反對，雖然網路訊息的視角不同，寧可保有討論空間，不能行政院一紙命令就讓言論產生寒蟬效應。謝福弘也認同國民黨需要團結，全力保障言論自由，捍衛民眾知的權利。

另外，針對如何讓年輕人更關政治也更加認同國民黨的理念，趙少康表示，對年輕族群仍然是靠主張來溝通，年齡並不是問題。例如美國民主黨的參議員桑德斯已經八十多歲了，仍然受到廣大年輕人的支持，就是一個很好的例子，傾聽年輕人的需求，用政策與苗栗的年輕人溝通，就能喚起更多年輕人關心政治，睜大眼睛選擇最好的候選人。

謝福弘針對未來在苗栗舉辦年輕族群的政策溝通講座，邀請趙少康前來參加，也將不斷透過政策的溝通，傳達改變苗栗的理念，號召更多年輕族群關心政治，展現戰鬥藍的團結力量。