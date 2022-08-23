正值午餐時間，不少民眾會利用外送平台訂餐，一名網友表示，今天中午打開foodpanda熊貓外送叫餐後，發現訂單時間延後快一個小時，店家也沒有開始接單，他發文問「foodpanda是不是掛了？」貼文曝光，網友也哀號說自己等餐點已2個小時，更有外送員表示，自己一張訂單都沒接到。

foodpanda平台上所有餐廳都關閉。（圖／翻攝自外送App）

原PO今（23）日於PTT八卦版指出，中午11時45分左右，利用foodpanda訂中餐，但訂單狀態一直延後，讓他等了將近一個小時，點開App才發現店家完全沒有接單，令他不滿說，「foodpanda又掛了？」

貼文引發網友熱議，「我也是，我看系統好像無法下單，整個浪費我時間」、「客服也聯繫不上，爛死了」、「系統整個掛了，我是司機，沒半張訂單能接」、「餐廳都無預警關閉了」、「無言，我已經等2小時了，快餓死」、「等了快2小時無法取消＋1」、「11點到現在都還在等，超扯！打去問店家，都說根本沒有收到訂單」、「等到發抖，也太扯了吧！」