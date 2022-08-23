為發揚無私大愛奉獻精神，並提升三重、蘆洲及三芝地區緊急救護品質，財團法人天得歐氏、歐黃寶釵慈善基金會共同捐贈新北市消防局第三救災救護大隊鷺江分隊救護車1輛及三芝、二重分隊各1台高階生理監視器，今(23)日在鷺江分隊舉行捐贈典禮。

財團法人天得歐氏慈善基金會自2014年成立以來一直默默行善，平時熱心於急難救助，也積極透過捐助安家實物銀行，將捐贈物資分送給弱勢朋友及低收入戶家庭，並自2018年起每年向新北市消防局捐贈高頂救護車及高階生理監視器，至今共計捐贈各4台。

此次得知鷺江分隊現有救護車及救護設備、三芝及二重分隊生理監視器需汰換，因此捐贈高頂救護車1輛及高階生理監視器2台，期待能強化分隊救護量能，提供市民全方位救護需求，另外為提升救護人員於後艙執行救護勤務之安全，本次救護車於醫療艙裝設快取式器材整理盒系統(＂FERNO＂ INTRAXX SAFEPAK POUCH SYSTEM)及前向式座椅，希望若救護車不幸發生車禍撞擊時，可以避免物品飛散，對後艙人員造成二次傷害。

新北市消防局長黃德清表示，感謝財團法人天得歐氏慈善基金會本次捐贈的救護車及高階生理監視器，車輛及設備也會成為本局「5G智能行動急診救護車」的一環。

他說，政府資源有限，但民力無窮，由衷感謝財團法人天得歐氏慈善基金會及歐黃寶釵慈善基金會的無私奉獻，為市民提供精良的救護設備器材，提升緊急救護服務品質，也期望透過此次慈善義舉能達到拋磚引玉的效果，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。