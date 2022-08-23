美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）女子克蕾（Rachel Zion Clay）被警察上銬後竟自行掙脫，還在警車內解鎖警用AR-15步槍，朝員警開槍。

美國日前發生一起離譜的傷警事件，一名婦人因瘋狂學狗吠等失控行為遭警察出於安全為由上銬，當女子被關進警用巡邏車時，她竟自行掙脫手銬，還在警車上找到、解鎖一把警用AR-15步槍，並且對著車外連開10槍，導致一名員警及一名路人受傷。

綜合美國「財經內幕」（Business Insider）網站、英國《每日星報》（Daily Star）報導，12日美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）警察獲報前往36歲女子克蕾（Rachel Zion Clay）的住家查看，原來鄰居通報她四肢趴地在後院匍匐前進，還學狗嚎叫，警方出於她的安全將她逮捕、上銬。

Woman high on meth shoots officer with his own AR-15 https://t.co/fnic01HDvJ via @MailOnline

Rachel Zion Clay was detained by officers for crawling around and barking in a homeowner's yard — B 1776 Gallagher (@Gally66kg) August 18, 2022

當員警讓附近目擊民眾做筆錄時，一人坐在巡邏車後座的克蕾竟成功自行掙脫手銬，還在車內找到了一把AR-15步槍，甚至成功解鎖步槍取用。

克蕾接著拿著步槍朝車外連轟10槍，打傷一名員警及當時正在做筆錄的民眾，所幸2人的傷勢都未危及性命。

不過這場意外衝突仍未結束，克蕾接著在警車內與員警對峙長達3.5小時，期間仍持續對員警開火，直到經歷長時間的談判及一輛武裝車輛到場她才投降。

克蕾自行掙脫手銬到取下步槍、開槍的過程也都被警車內的監視器錄了下來。

案發的格雷迪郡（Grady County）警察局副局長波吉斯（Gary Boggess）表示，員警有正確為克蕾上銬，不過克蕾自行成功掙脫，車內放槍的控制台也有好幾個開關，其中一個開關可以解鎖槍枝，克蕾找到並打開了開關，所以才能取下步槍，之後她又找到了如何裝填子彈並開火，一共對員警及民眾連開約10槍。

警方目前已將克蕾逮捕歸案，她體內也被驗出甲基安非他命含量，她被控3項槍擊罪名，而且意圖殺人，若被定罪，恐面臨2年至無期徒刑不等刑期。

這起意外後波吉斯也建議警車進行調整，包括嫌犯在後座能看到放槍的控制台，這點必須調整，另外，解鎖槍枝的開關也必須換地方。

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