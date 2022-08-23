西雅圖咖啡2019遭達人踢爆攙入低價的羅布斯塔豆，總經理劉增祥當時繳交1000萬不法所得，並刊登道歉啟事，士林地院23日宣判，依販售虛偽標記商品罪，判處總經理劉增祥6月徒刑，廠長李志明4月徒刑，均緩刑2年，並繳公益金共330萬元，馥餘實業公司扣案1000萬犯罪所得沒收，未扣案829萬餘元沒收。

士林地院宣判，總經理劉增祥和廠長李志明共犯販售虛偽標記商品罪，處6月徒刑，得易科罰金54萬元，緩刑2年，支付300萬元公益金，並提供120小時義務勞務，李則判處4月徒刑，得易科罰金12萬元，支付公益金30萬，提供60小時義務勞務，馥餘實業公司犯罪所得1829萬9557元，扣案1000萬沒收，未扣案829萬9557元沒收或追徵其價額；烘焙組長何家誠無罪。

58歲劉增祥強調，阿拉比卡豆和羅布斯塔豆都是食品，他以阿拉比卡豆的酸感，加入羅布斯塔豆強烈口感，配置咖啡豆商品比例，但行政人員疏忽，才標示成100％阿拉比卡豆。現今公司產品已不使用羅布斯塔豆。

經農業試驗所證實，阿拉比卡豆嫁接，基因不會重組或改變。檢方認定13樣咖啡豆商品混充羅布斯塔豆，2020年1月依食安法攙偽假冒罪嫌、刑法販賣虛偽標記商品罪嫌起訴劉總等3人和馥餘公司。