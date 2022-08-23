豐原區在地榮泉餅店發起愛心，提前發送月餅給鄰近里別的中低收入戶，讓他們感受節慶的幸福。（社皮里長涂力旋提供）

豐原區在地榮泉餅店發起愛心，提前發送月餅給鄰近里別的中低收入戶，讓他們感受節慶的幸福。（社皮里長涂力旋提供）

月圓人團圓的中秋佳節將屆！中秋月餅是過節的小雀幸，坊間有些家庭卻無法擁有這樣的小幸福，特別是各鄰里的中低收入戶族群。豐原區在地榮泉餅店特發起愛心，提前發送月餅給鄰近里別的中低收入戶，讓他們感受節慶的幸福。市議員張瀞分說，新冠肺炎疫情衝擊很多社會底層家庭，社會上愛心人士的捐助圓每個人的幸福。

今天於豐原區社皮慈濟城隍廟前，由榮泉餅行、豐原區社皮里辦公室、市議員張瀞分、立委江啟臣服務處等，共同舉辦「圓每一個幸福、愛心贈月餅」活動。由豐原在地餅行贈送鄰近里別中低收入戶各一盒月餅，這段時間共贈出超過200多盒的月餅，分別是社皮里130多盒、岸裡里與大社里合計100盒左右。

榮泉餅行店長蔡堃濠表示，自己的想法非常單純，想說因為疫情緣故，導致有些在生活上比較需要幫助的人，藉由月餅的意涵，讓他們也能感受到節慶，進而達到拋磚引玉的效果。

豐原區社皮里長涂力旋說，榮泉餅店這段時間已經送出超過200盒的月餅，分別是其鄰近的里別-大社里、岸裡里、社皮里，儘管疫情也影響到他們的生意，但對他們來說能夠為社會貢獻一點點心力，就已足夠。