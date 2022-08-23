帕華洛帝(Luciano Pavarotti)、卡列拉斯(José Carreras)與普拉西多多明哥（Plácido Domingo）被稱為世界三大男高音，受到無數人景仰，但普拉西多多明哥在2019年時曾被高達27名女性指控性騷擾，雖然在當時事業遭到重創，但事情卻不了了之。日前經外媒踢爆在阿根廷有一起人口販賣、性交易案件中，赫然發現名單中發現他的名字，引起軒然大波。

據外媒報導，阿根廷警方日前破獲了位在布宜諾斯艾利斯的一個犯罪集團，他們進行人口販運以及包含未成年的性交易，共19人被逮捕，案件的錄音隨之外流，竟然發現普拉西多多明哥的名字在其中，還有犯罪集團成員討論性交易計畫，疑似關係密切。

執法人士透露，調查後發現普拉西多多明哥其實沒有犯罪，「他是單純的『消費者』。」也不是犯罪組織成員，由於調查還在進行中，所以其他細節暫時無法透露。而普拉西多多明哥方面對此暫時沒有回應。值得注意的是，性交易在阿根廷並沒有違法。

普拉西多多明哥出生於1941年，今年81歲，是著名的西班牙男高音歌唱家。父母都是西班牙民族歌劇演員，九歲時全家遷居墨西哥。普拉西多多明哥的演唱嗓音豐富華麗，能夠勝任各類男高音角色，他曾塑造過奧賽羅、拉達美斯，具有強烈的戲劇性和悲劇色彩，同時也是頗得好評的鋼琴家和指揮家。