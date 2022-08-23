【LIVE直播】疫情出現回升 指揮中心最新說明 ｜2022.08.23

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增26,095例新冠肺炎本土個案，其中新北新增確診飆破了5000例，來到5258例，台北市也有3,189例確診，久違地超過3000例，以及新增287例境外移入，16例染疫死亡。

中央流行指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增本土病例較上周二增加3193例，上升13.9％，由於每周二、三病例數通常較高，預期明天約2.6萬例，周四之後會往下降，但看起來本周會有比較明顯的疫情發生。他預估疫情上升幅度可能落在10％，上周約有15萬例，本周大約是16萬例。

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增26,382例COVID-19確定病例，分別為26,095例本土個案及287例境外移入，另確診個案中新增16例死亡。本土病例分布排名依序為新北市5,258例，台北市3,189例，台中市3,038例，桃園市2,673例，高雄市2,179例，台南市1,650例，彰化縣1,132例，苗栗縣762例，新竹縣711例，屏東縣692例，雲林縣666例，新竹市659例，宜蘭縣647例，花蓮縣503例，南投縣464例，嘉義縣439例，基隆市424例，臺東縣319例，嘉義市307例，金門縣199例，澎湖縣161例，連江縣23例。

另今天新增中重症個案28例，分別為19例中症和9例重症，無新增兒童重症個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增中重症個案數為5月3日以來新低，呈現緩降趨勢；過去每周二公布的中重症數都會比較低一點，可能和周末提報有關，不過整體趨勢都呈現下降或緩降。

死亡個案今日新增16例，指揮中心指出，為6例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、9例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月24日至8月17日，死亡日期介於7月23日至8月20日。

境外移入部分，今日新增287例個案，為161例男性，126例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(9例)，美國(7例)，日本(6例)，印尼(3例)，泰國、新加坡、英國及馬來西亞(各2例)，香港、柬埔寨及匈牙利(各1例)移入，另251例感染國家調查中。入境日期介於今年8月1日至8月22日。