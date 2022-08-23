今（23日）進入秋季的第二節氣「處暑」，有著「暑氣到此為止」的意思，而隨著節氣轉換，運勢也出現不同的變化，運勢命理網站《靈匣網》分析，金牛座、雙子座、處女座、天秤座、摩羯座秋季得財神眷顧，不僅偏財運旺，還有機會升官加薪。

▍金牛座

金牛座秋季財運很棒，雖然他們不喜歡工作，上班時經常偷懶，深信光靠薪水絕對不能發財，不過正因如此，他們會把更多的精力和時間，用在自己的偏財運上，就算正財運一般，仍受財神眷顧。

2022年秋季，金牛座若想炒房是再好不過的了，他們會買到別人眼中看起來很一般，實際上卻會升值很多的房子，只要買到手，那麼日後可賺取的差價絕對不會少。

▍雙子座

雙子座今年的正財運很一般，雖然他們很努力，但無奈付出得多，收獲卻不是很好，尤其是要通過考試的工作，很難取得太好的成績，不過，他們在這個秋季的偏財運卻很好，仿佛被財神眷顧一般。

2022年秋季，雙子座不妨買一張樂透試手氣，有中獎的可能，但這種好運只會有一次，中獎之後就不要渴望還會再中獎了。另外多做好事，也能幫助雙子座把錢財都守住。

▍處女座

處女座的事業運勢一直都很不錯，他們努力上進，為工作、自己的生活和家庭都付出許多，儘管這讓家人心中有點怨言，不過有失必有得，正是因為他們努力付出，事業運勢才會水漲船高，不僅工作越做越好，還能得到主管青睞。

2022年秋季，只要處女座能夠把握機會，那麼升官加薪就會是很容易的事情。不過，處女座要注意與同事和平共處，不要太傲氣，也許平時看不起的人，在日後的關鍵時刻裡，反而能為你帶來更多幫助。

▍天秤座

天秤座秋季最好的運勢應該就是事業了吧！上半年天秤座的事業運勢不太好，不僅工作不快樂，煩惱和問題也特別多，有的天秤座無法忍受這種境遇，有提離職的可能，不過到了秋季，一切將會出現轉折。

2022年秋季，天秤座會遇到不錯的工作機會，只要好好把握就能一飛衝天，不僅工作起來更加輕鬆，還能獲得主管賞識，升官加薪不再是一個遙不可及的夢想。

▍摩羯座

摩羯座秋季財運不錯，在正財運上，會有小幅度的上升，雖然不能升官，但至少薪資水平會上漲一些；在偏財運上，摩羯座得財神幫助，尤其有理財習慣的人，將會收獲滿滿。

2022年秋季，摩羯座很適合做投資，如果對方的項目和建材、工程有關，千萬不要錯過，賺大錢的機率很高，不過項目若和水有關，就要慎重小心，否則結果不太好。