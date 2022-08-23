總統府提供

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賴清德副總統今天接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪台團，感謝在中國軍演關鍵時刻，率團訪問臺灣，向國際社會傳達日本對臺灣的友誼。並期望未來能更加緊密合作，讓臺日兩國感情更好，發揮印太和平穩定的力量，創造兩國經濟發展，造福兩國人民。

古屋圭司今天與日華懇事務局長木原稔、祕書渡邊一博，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰等人，由外交部次長俞大？與「台灣日本關係協會」秘書長周學佑陪同下，赴總統府拜會副總統賴清德。

賴清德首先對日本安倍晉三前首相的驟然離世，傳達臺灣人民最深切的哀痛之意，也向家屬再度表達慰問，「我們永遠不會忘記安倍首相對臺灣的幫助跟支持」。安倍前首相的印太安全戰略，不會因為他的離世而中斷，反而會匯聚更大的能量，在印太和平穩定上發揮更大效果，「希望大家一起努力」。

他表示，古屋此次在中國軍演關鍵時刻，率團訪問臺灣，向國際社會傳達日本對臺灣的友誼，此行也是古屋會長第5次晉見蔡總統，可見日華懇對臺灣的支持。

日華懇在古屋帶領下，今年通過「2022年度基本方針」決議文，強調臺海和平與穩定的重要性。他也感謝日本政府，在臺灣遭逢疫情最困難的時候，捐贈420萬劑疫苗，不僅保護臺灣人民健康，也穩定臺灣社會的發展。

古屋是日本非常傑出的政治家，也是日本政界重要領袖，他非常希望能藉由會長的影響力，讓臺日關係越來越穩健。也期望，我們這一輩能承繼李登輝前總統、安倍前首相的遺志，更加緊密合作，讓臺日兩國的感情更好，發揮印太和平穩定的力量，創造兩國經濟發展，造福兩國人民。