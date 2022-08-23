今天是「八二三戰役」64周年紀念日，國防部長邱國正赴金門太武山公墓主持追思祭悼活動，緬懷先賢先烈抗敵與犧牲奉獻之精神。（縣府提供）

今天是「八二三戰役」64周年紀念日，防區官兵緬懷先烈犧牲奉獻之精神。（縣府提供）

今天是「八二三戰役」64周年紀念日，防區官兵緬懷先烈犧牲奉獻之精神。（縣府提供）

今天是「八二三戰役」64周年紀念日，國防部長邱國正赴金門太武山公墓主持追思祭悼活動，緬懷先賢先烈抗敵與犧牲奉獻之精神。（縣府提供）

今天是「八二三戰役」64周年紀念日，國防部長邱國正赴金門太武山公墓主持追思祭悼活動，緬懷先賢先烈抗敵與犧牲奉獻之精神。

這項由陸軍金防部主辦的追思祭悼活動，與祭者有陸軍司令徐衍璞上將、金防部指揮官陳忠文中將及金門縣楊鎮縣長等人，並邀請胡璉將軍、吉星文將軍及劉鼎漢將軍的遺族參加，典禮莊嚴隆重。

金防部指出，1958年8月23日傍晚，中共對金門發動炮擊，掀起震驚中外的「八二三炮戰」，企圖以密集優勢火力，一舉擊潰我金門防線，但在全島軍民秉持「同島一命」、「與陣地共存亡」的堅強意志下，徹底粉碎其「赤化臺灣」的企圖，更讓全世界看見我國誓死捍衛國家主權及自由民主的決心，不但創造國軍戰史上光榮的一頁，更為國家奠下日後安定繁榮與臺海長期的和平發展的基石。

楊鎮浯縣長也表示，在八二三炮戰紀念日這個特別的日子，讓人想起64年前發生在金門的戰役史實，更讓金門鄉親堅定「不要戰爭，要和平」的信念，而每一次的祭典和每一次的紀念，都只是再次提醒我們，希望悲慘的歷史不要再重演，大家應該要有智慧，追求和平、安定的生活。