兆豐金(2886)旗下兆豐銀行與中鼎(9933)集團旗下泉鼎水務，簽訂新臺幣35億元綠色貸款。此貸款案兆豐銀行與泉鼎水務共同規劃以永續觀點置入ESG永續連結授信條件，透過永續工程影響力的擴大，共同促進綠能及低碳產業發展。

泉鼎水務(股)公司，係由中鼎工程(股)公司及欣達環工(股)公司為承攬「促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫」合資成立之公司，負責桃園市中壢地區下水道系統BOT計畫之興建、營運及移轉等相關事宜，本計畫包括污水處理廠(含加壓站)、污水管線及用戶接管等三大建設，建設期間共19年；「污水處理廠」位於桃園市中壢區萬能段及廣青段土地，總面積約8.60公頃，興建工程分四期進行，每期污水處理量為39,200立方米/日(CMD)，預計四期完工總處理量達156,800CMD；污水下水道管線總長246,250公尺，用戶接管總戶數約199,973戶。

兆豐銀行截至2022年7月止，於綠色(永續)投融資金額累計已超過新台幣6730億元，具體展現金融業者以自身影響力，推動永續社會正向力量，兆豐銀行續兩年蟬聯「台灣年度最佳聯貸銀行」之獎項。