檢場、樊光耀相差23歲演同窗。（三立提供）

檢場、樊光耀相差23歲演同窗。（三立提供）

三立、華視新八點奇葩社區喜劇《門當互懟愛上你》將於下周一（29日）首播，該劇找來檢場、謝瓊煖、樊光耀、況明潔四位老戲骨大飆演技飾演男女主角的爸媽。檢場飾演大元(林艾璇)的爸爸吳杉貴，是個疼老婆的善良老好人，而樊光耀則飾演連晨翔脾氣暴躁愛生氣的爸爸李大同，檢場和樊光耀劇中從小一起長大，年輕時卻為女人翻臉，成為一輩子的死對頭，偏偏兩人住對門每天見面都要鬥嘴鬥得你死我活，場面相當幼稚逗趣，戲外兩人其實感情相當要好。

47歲的樊光耀一頭智慧髮再加上演藝資歷深厚，讓外界誤以為年齡不小，還跟70歲的檢場演同窗，他笑說：「檢場才是老大哥、老前輩，當年他在黃金五寶時，就是綜藝大哥了，但我可還是小學生！檢哥保養得宜，都不會老。」連樊光耀劇中的況明潔都曾說：「沒想到我配到的是個嫩夫啊！」

檢場與樊光耀是第一次合作，但知道他演出過很多舞台劇，也是一個蠻正直的人，第一次合作就很愉快，因為他個性很正直，表演方式很純熟，二個人最有趣的是一場演高中回憶的戲，因為本尊要穿上高中生的戲服演出年輕時的一些趣事，但他們說這些戲都離自己好久遠，現在穿上校服演起來蠻有意思的。

樊光耀劇中與檢場是同窗友誼的鐵哥們卻變死對頭，兩男愛互槓，樊光耀笑說：「男人過中年就幼稚顯露！」這次兩人的角色就道盡了中年男人的通病，自覺年紀長大，但行為、思考卻變幼稚，檢場就笑說到某年紀在生活上面，和好朋友比較不會吵架，但就是愛鬥嘴，因為生活平淡了，時間多了，總覺得不鬥個嘴不過癮，互槓變成是稀鬆平常的事，樊光耀也笑說不免經常因為面子問題而生悶氣。

檢場認為男人在意見不合時，其實也不會有太大的爭執，除非是酒品不好喝醉了才會有衝突，在檢場生活中似乎沒有跟好朋友吵架過，唯有意見不同，想法不同才會爭執一下，比如在打球的過程中，有人會不守規矩就會發生，「而且我的個性要跟人家吵架還蠻困難的。」樊光耀修養也很好，如碰到男人爭吵種這事是看交情，好友開開玩笑無傷大雅，一般是不會搭理，他說：「爭辯呀、吵呀，我是不會。」

兩人在劇中水火不容，私下卻是私下水乳交容，一見如故，兩個老戲骨在演出時搞笑，她們的劇中老婆況明潔與謝瓊煖都快笑場，樊光耀也常向檢場請教，沒架子的檢場愛吃麵，兩人成了同好，兩人都有女兒，他們聊天的共通話題就是女兒經，樊光耀說：「因為我們都算晚生小孩！」他算一算等女兒到20歲時，也跟檢哥現在差不多，即使樊光耀女兒還很小，還是會跟著一起談未來女兒談戀愛及婚姻，檢場笑說父母都是愛護孩子的，特別是比上一代都強很多，都是愛女心切。