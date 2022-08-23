台南市二分局員警凃明誠、曹瑞傑昨遭歹徒殺害殉職。國民黨立院黨團今(23)開記者會質疑，以往殺警定讞的死刑犯要不要執行？20年未修正的《警械使用條例》，要不要與時俱進提出修正？蔡政府必須拿出強烈的立場、強力的作法，讓這些歹徒知道絕對不能動警察。

國民黨團總召曾銘宗表示，，立法院長游錫堃說出「殺警要判死刑」，但現在國內38位死刑犯中，就有3位是殺警死刑犯，蔡政府為什麼3位殺警的死刑犯不執行？此外，有關《警械使用條例》上次修正是91年6月26日，已經超過20年未修正，國民黨團支持做適度修正、盡快完成立法，讓警察在執行勤務時無所顧慮。

藍委葉毓蘭指出，這20年來，警察在值勤期間遭到殺害有6人，其中一起是現任警政署長黃明昭，2005年在台北縣擔任刑警大隊長時，所發生的汐止殺警奪槍案，凶手王柏英遭法院判決死刑定讞，但迄今仍未執行。2016年板橋分局員警張家逢因開交通違規罰單，在新北市板橋區溪頭街口遭56歲廚師、前保齡球國手吳志展，持刀狂砍13刀險送命；吳志展僅判處9年半徒刑。

國民黨團書記長李德維質疑，王柏英遭判死刑定讞，17年過去了，請問蔡政府，為何法律判決死刑定讞，卻未執行？蔡政府對於殺害警察的兇嫌，必須拿出強烈的立場、強力的作法，讓這些歹徒知道絕對不能動警察。

黨團副書記長鄭正鈐質疑，兇嫌林信吾在案發後17小時落網，但林信吾今年3月到外役監服刑，是甚麼原因讓判重刑的林信吾，能夠這麼快能在外役監服刑？逾期未歸之後，是否即刻發出通緝？法務部矯正署必須清楚說明。

黨團副書記長陳以信表示，根據內政部警政署今年1-5月統計數據顯示，全般刑案比較當中，台南市發生數11038件，6都最高，每10萬人口的犯罪數達594.47件，每10萬人犯罪人口率為684.90人，都是6都最高，6都當中故意殺人案件發生，仍以台南市最高。箇中原因在於台南市升格之後，警力並沒有補足。

葉毓蘭表示，政府自詡是警察最有力的靠山，但為何襲警、殺警的事件屢屢發生？為何我們的政府在高談闊論保護警察的同時，卻連最實際的「警械使用條例」都不肯修？猶記2014年2月，桃園楊梅分局員警葉驥，開槍擊斃欲倒車撞擊警察的偷車賊，遭到法院依「業務過失致死」6個月徒刑定讞，並國賠給犯嫌家屬。請問，已經執政的民進黨政府，員警出事，你在哪裡？不是說好會當警察後盾嗎？