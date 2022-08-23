大安區農會邁入一世紀，獨家打造限量百周年紀念酒。(大安區農會提供) ★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！

1922年成立的大安區農會，今年適逢百周年慶！總幹事蔡建宗說，農會為百周年獨家打造限量販售的紀念酒。薯燒酎選用明亮暖色調，暖色使人增強食慾，更加傳達薯燒酎風味香醇；芋燒酎選用柔和映襯出燙金高雅質感，「紫芋」同音「只遇」，只想遇到最好的芋燒酎獻禮給您，一同歡慶大安農會百年再延續。

大安區農會23日假農會3F視聽室外，舉辦「百年大安‧永續大安」百周年新品發表會。蔡建宗表示，百周年新品有百周年紀念酒、百周年金磚肉鬆禮盒、百周年金磚米撲滿、百周年安泉米、百周年竹炭水及飛天豬周邊商品等。

百周年紀念酒為兩款設計理念，黑色具有簡約高雅且極富質感的純粹魅力，設計極簡化搭配燙金大安好LOGO字樣，體現大安酒為酒品中的精品，凸顯芋薯燒酎禮盒的精緻及尊貴質感。喜氣的紅色搭配大氣的金色，有華麗、節慶的氣氛，以及大安好字體做為主視覺的構成元素，好事湧進、生生不息，創造出讓人眼睛為之一亮的優雅氛圍。

蔡建宗說，「百年大安‧永續大安」以「大安好」字體做為主視覺數字的構成，以數字100加上海浪曲線，象徵：百事大安、好事湧進、生生不息。「大安」為身體健康、舒泰，而女子為好，是優良的、完善的、喜愛的，代表最大的問候與祝福。

蔡建宗強調，大安農會與在地居民一起走過100周年，長期在地方扮演促進農業發展、服務農民的重要角色，把對居民的關懷，轉化為具體行動；希望藉由各種公益活動，發揮更多迴響，幫助更多需要幫助的人！

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！