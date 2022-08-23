立委蔡適應（左）今日邀請市議員鄭愷玲（中）、秦鉦（右）前往社區會勘，並宣布已與地主協商重新鋪設的好消息。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市安樂區壯觀台北社區聯外道路為私人土地，年久失修路面破損不堪，坑洞時常造成機車摔車，立委蔡適應23日前往現場會勘，宣布已與地主協商重新鋪設的好消息。壯觀里長楊添發日前過世，生前極力爭取，其夫人代表到場哽咽表示，感謝大家，終於完成丈夫遺願。

壯觀台北社區通往國道一號八堵交流道的聯外道路「麥金路3巷」，長約1公里，是地主20多年前為了開發土地私設的道路，並非計畫道路，土地所有權尚在私法人名下，經長年使用路面破舊不堪，在地居民不堪其擾。蔡適應今日邀請市議員鄭愷玲、秦鉦；壯觀里長楊添發遺孀王夏蘭、新實建設、松府建設、國有財產署、基隆市政府等單位到場會勘。

蔡適應表示，麥金路3巷路面破爛問題已20多年，主要是道路非市府維管，地主自行維護也有難度，所幸經多方構通下，問題終於有解，土地所有權人新實建設、管理單位松府建設同意協助刨鋪，預計年底前可以完成。他提及，今年曾和地主談過，對方期盼公部門有徹底解決的方案，未來將和其他議員一起尋求長期的解方。

壯觀里長楊天發日前因車禍離世，今日會勘由夫人王夏蘭代表出席，她受訪時說，先生在世時，最大的心願是讓里民有安全回家的道路，很開心現在有了解方，會議結束將至靈堂和丈夫告知這個好消息，並哽咽的感謝曾經為這條路努力的人，希望道路能在年底前重新鋪設。

秦鉦說，道路多年來無法修繕，有許多里民不諒解，事實上涉及公部門權限和私人土地，容易有圖利問題，感謝蔡適應的協助，讓里長在天之靈得以慰藉；鄭愷玲認為，長遠來看，還是需要找到公部門能介入的方案。