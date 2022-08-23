痛風是許多成年男性的痛，推估全台至少40萬人有此困擾，起因為高尿酸血症，醫師提醒，長期高尿酸不只會產生痛風性關節炎，也會損害腎臟功能，也引發心血管疾病，有病患就輕忽痛風，因此罹患高血壓心臟病。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳在《健康2.0》表示，他曾遇到一名男性病患，原本是因痛風到診所就診，但未規律回診，有次到醫院掛診，想藉此領得止痛效果更佳的止痛藥，問診過程發現病患近期有運動時胸悶及喘的問題，因此安排運動心電圖檢查，結果發現，該病患竟已嚴重血管阻塞、達「需放支架」的程度。

柳朋馳表示，此名50多歲的病患到醫院就診時表示，已因痛風在診所就醫、但未規律回診，當時到大型醫院掛診時，收縮壓已達150毫米汞柱，病患當時希望領取止痛效果更強的藥物，以緩解痛風症狀，檢測其尿酸值已發現，其腎臟功能已明顯變差。

柳朋馳說，當時他提醒該病患要注意此問題，但該病患仍不以為意，該病患一年多後才回診，血壓再飆至180毫米汞柱，且有運動後胸悶感，因此進行運動心電圖後再轉至心臟科，即果該病患的血管已嚴重阻塞，需置放支架，即已達高血壓心臟病。

他表示，痛風是一種慢性疾病，血液中過高的尿酸所造成，高尿酸不僅會誘發痛風性關節炎，也會損害腎臟的功能，造成痛風腎病變；而腎臟功能也與心血管疾病密切相關，兩者互為因果，「民眾勿輕忽偶爾發作的痛風，嚴重都可導致致命的高血壓心臟病。」