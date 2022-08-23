行政院長蘇貞昌慰問破案有功員警。（曹婷婷攝）

台南市昨天發生震驚全台的殺警案，造成2名員警曹瑞傑、凃明誠不幸殉職，警方17小時內將凶嫌緝捕到案，行政院長蘇貞昌今天下午1點前往台南市警三分局慰勉員警。蘇貞昌說，此案過後也將更進一步針對員警執勤加強防制，再做更周全檢討，避免憾事發生。

過去幾年已對警察同仁所需相關法律修正、相關工具給予及執法壓力解除等，都做了全盤檢討與作為，但針對此案件，行政院將更進一步對於相關匪徒趁隙及警察值勤還能如何加以防制，避免憾事發生，都將做全方位的檢討。

蘇貞昌說，2名英勇任職員警不幸罹難，因公殉職，令人痛心不捨，第一時間就下令要內政部長徐國勇、警政署長黃明昭南下坐鎮指揮，也對2名員警從優撫卹，協助辦理後事。

他也肯定，警方在面對同仁犧牲的時刻，仍然堅守任務，徹夜不休，以最快速度緝拿凶徒到案，以慰殉職員警，也讓國人同胞放心，也希望國人同胞能成為警察的後盾，不讓任何地方淪為治安死角。