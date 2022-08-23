中美貿易戰翻轉安控產業，台達(2308)集團晶睿(3454)、昇銳(3128)、彩富(5489)今年上半年獲利亮眼，儘管下半年變數不少，市場看好中美貿易戰轉單效益及安控廠轉型佈局可望持續顯現，晶睿、昇銳及彩富今天盤中股價聯袂逆勢漲停。

美國國防授權法案(NDAA)讓飽受大陸競爭壓力的安控廠營運出現轉機，且供應鏈缺料問題緩解，晶睿、昇銳、彩富今年上半年獲利表現不俗，其中晶睿今年上半年稅後盈餘為2.37億元，年增71.18%，每股盈餘為2.74元；晶睿通訊7月合併營收為8.5億元，月增10%，年成長107%，為單月歷史新高，累計前7月合併營業收入為48.35億元，較110年同期成長50%。

昇銳近幾年將安控產品朝AI人工智慧發展，監控門禁系統整合人臉辨識、車牌辨識、門禁管理等各項功能，獲得不少政府標案，公司亦自2012年開始佈局車用市場，並於2014年將車用安全部門分割成立「車威視科技」，車用影像產品已打進美、澳、日、歐等Tier 1及Tier 2車用電子廠外，亦轉進車隊軟體佈局，日前攜手中華電信(2412)，為嘉里大榮打造智慧行動派遣系統，隨著產品轉型效益顯現，昇銳今年上半年稅後盈餘為3476萬元，年增1.66倍，每股盈餘為0.85元；累計前7月合併營收為6.15億元，年增25.42%。

至於彩富今年上半年稅後盈餘為1.55億元，年增2.38倍，每股盈餘為1.56元，累計前7月合併營收為10.03億元，年增16.35%。