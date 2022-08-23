中國大陸以防檢疫為由暫停我多項農產品輸入，農委會因此力推食品加工，在上次農委會主委陳吉仲指出麥當勞將研發石斑魚漢堡後，今(23)日再爆料，漢堡王將推出「紅豆牛肉堡」，但問及是否已搶先試吃，陳吉仲直言「我不吃牛肉」。

農委會於今(23)日召開「柚見好秋 企業相挺」推廣記者會，並成立「柚見好秋企業團購」預售平台，推出國產文旦柚禮盒，號召各大企業領軍採購。

陳吉仲表示，之前因應中國大陸暫停我石斑魚輸入，麥當勞正在研發石斑魚漢堡，漢堡王也正要推出紅豆牛肉漢堡，許多食品加工業者也正積極採購台灣的本地農漁產品。

陳吉仲解釋，由於原物料高漲，以及船運成本提高、氣候變遷影響全世界等，食品廠為確保原料來源，因此會優先使用國內的農漁畜產品。

當現場媒體問及紅豆牛肉漢堡口味究竟如何時，陳吉仲說「我不吃牛肉」，簡單來說就是字面上的「紅豆牛肉堡」，紅豆不是只吃甜的，紅豆也可以吃鹹的，例如加在鹹稀飯裡，紅豆牛肉堡已經有在屏東有試推，未來有望在全國販售。