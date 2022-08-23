功夫巨星李連杰近年屢被傳健康亮紅燈，除了被拍到滿頭白髮、駝背蒼老模樣，甚至還有「被死亡、被殘廢」傳聞，李連杰對謠言感到無奈又好笑，近年鮮少公開亮相的他，則難得在IG分享近況，拜訪寺廟的李連杰手拿佛珠拍照，還透露他己完成3周的靜修。

李連杰昨（22日）在IG曬出近照，打卡顯示人在法國，只見李連杰打扮休閒，身穿黑衣黑褲、頭戴鴨舌帽，手拿佛珠與身後寺廟拍照，並透露他完成3周的靜修，「感覺就像家一樣。」李連杰對鏡頭露出燦笑，精神、氣色看起來都很不錯，看不出是59歲的大叔，李連杰也曬出在山中打坐照，背對鏡頭的他，望著遼闊的山和風景，看起來相當愜意。

其實，李連杰上月底才曬出，和小女兒Jada到捷克遊玩照，笑容滿面的他，噴父愛勾著女兒拍照，整體狀態非常好，和過去被拍到白髮、駝背蒼老模樣差很大，外界也都開心看到李連杰身體硬朗。

59歲李連杰是國際著名的華人功夫演員，他因長期拍武打戲，導致腿部有傷，加上2013年被診斷有甲狀腺亢進，李連杰吃藥控制加上休養後，身體狀況已恢復得不錯，雖然李連杰近年作品銳減，不過他則把重心轉往公益和推廣武術。