28歲的自閉兒阿嘉投入造型餅乾製作等烘焙工作後，找回自信，每天開心到肯納兒烘焙坊製作中秋快樂造型餅乾。（勞動力發展署中彰投分署提供／林欣儀台中傳真）

幫助身心障礙孩子學習一技之能，勞動力發展署中彰投分署轄內15個庇護工場，共提供236個就業機會給身心障礙學員，其中，28歲的阿嘉患有中度自閉，在餅乾烘焙中找回自信，熱愛製作造型壓模餅乾的他，中秋節前特地準備了100盒餅乾，卻因疫情等因素影響，訂購情況不佳。

目前在肯納兒烘焙坊工作的阿嘉，剛進入職場時個性封閉，可說是惜字如金，中彰投分署指出，當時的他工作都是一個口令一個動作，且必須經過反覆練習才能完成，但經過持續的努力，阿嘉已變身成為外場包裝能手，只要告訴他今天製作的品項，他立即能準備好所有材料。

迎接中秋節來臨，阿嘉最近天天投入他熱愛的工作中，每天上工時，帶好工作帽及手套，不論是手工餅乾、夏威夷豆塔等都難不了他，在他的專心工作中，一片片手工餅乾水噹噹出爐，中彰投分署指出，工作上的成就，也開啟了阿嘉的人際互動，他現在還會與同事分享休假時外出遊玩的趣事。

除了阿嘉，中彰投分署轄區內共有15家庇護工場，中彰投分署說，這些庇護工場提供236名身心障礙學員工作機會，原本中秋節是他們的旺季，各工場都準備了各具特色的中秋禮盒，肯納兒烘焙坊有造型餅乾、迦南園烘焙庇護工場推出芝麻流芯酥等創新口味月餅、瑪利MAMA則有梅香果子月餅，另慈恩庇護休閒農場推出金瓜酥禮盒，都是學員們精心製作。

中彰投分署長劉邦棟表示，受疫情等因素影響，今年庇護工場的營運情況仍不佳，企業訂單減少，為幫助身心障礙學員、提升庇護工場的能見度，中彰投分署協助以網路社群、廣播及市集擺攤等方式行銷。

身心障礙團體今天也到台中市府市政會議中展售，市長盧秀燕說，台中市身心障礙團體或機構生產的產品品質精良且實用，市府很多贈送外賓的禮盒都是向身障團體採購，呼籲民眾採購禮品也做公益。