近來被外界預言，極可能參選桃園市長的民進黨前立委鄭寶清，今在廣播節目上指出，目前對是否參選依然天人交戰，至於下決定的關鍵為何？鄭寶清直言，是「政黨的價值」。

對於是否要參選桃園市長，鄭寶清今（23）在廣播節目《Pop搶先爆》受訪時表示，現在依舊「天人交戰」。主持人邱明玉問「讓你要下最後決定的關鍵是什麼？」，鄭寶清指，若一個政黨沒有核心價值與建黨精神，那麼依附在它旁邊也只是想要分享權力與位子，而這都與他的個性不符。

針對當時桃園市初選爭議，邱明玉詢問鄭寶清「有沒有直接問黨主席蔡英文為什麼不辦初選？」鄭回應，當時沒有直接聯絡，且林已經被提名。鄭寶清也重申，「民進黨是因追求民主法治、自由人權而獲得支持」，一個政黨若無法「清廉、勤政、愛鄉土」，那麼它將沒有存在的價值。

鄭寶清最後說，政黨最重要是有核心價值，不是只要權力，或是個人、派系的私立，要把人民排在第一位，人民才能得到最大的福利。