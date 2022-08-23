俄烏戰爭爆發後，歐洲能源價格狂飆，加上俄羅斯持續降低天然氣輸氣量，德國面臨嚴重能源危機，進而拖累經濟表現，德國央行總裁Joachim Nagel就警告，今年秋季德國的通膨率可能會超過10%，這也是70年以來的最高水準。

Business insider報導，德國相當依賴俄羅斯天然氣，因此當俄羅斯將輸氣量降至戰爭前的20%時，就曾經批評俄羅斯將能源武器化，上周俄羅斯天然氣工業股份公司也無預警宣布，為了進行維修工作，預計在8月31至9月2日關閉北溪1號管線3天。

此事讓德國能源問題雪上加霜，高通膨問題難以解決，Joachim Nagel表示，如果供應鏈的瓶頸與地緣政治風險持續下去，通膨問題不會在2023年消失，今年秋季德國的通膨率可能會超過10%，這是70年來的新高。

除了俄羅斯外，歐洲夏天熱浪也讓問題更難處理，萊茵河乾涸破壞能源運輸重要道路，Joachim Nagel說：「如果交付問題沒有緩解，下半年的經濟前景會更加惡化，隨著能源危機加深，明年冬天可能出現衰退。」

事實上，德國政府提供的數據顯示，第二季經濟成長停滯不前，比第一季成長0%，與此同時，7月通膨率則升到7.5%，寫下40年新高。有不具名的德國工業巨頭警告，如果俄羅斯完全切斷天然氣運輸，將會出現嚴重的經濟危機。