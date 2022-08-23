台南2員警昨（22）日追捕竊盜通緝犯時遭襲擊、不幸殉職，案件曝光引起全台震驚。無黨籍基隆市長參選人黃希賢透露，自己也算半個警眷，現在更在基隆市退休警察人員協會任顧問團榮譽團長，感嘆說此案件戳破一籮筐社會安全漏洞，如何讓人民安心生活？

黃希賢今日在臉書表示，昨日透過新聞看到年紀輕輕、擁有大好前途的2英勇員警，因為認真辦案、秉公執法，而遭林姓歹徒令人髮指、異常殘忍的對待，就此英年早逝，讓人悲痛。

黃希賢指出，雖然警方在1天內就逮到兇嫌，但過程卻顯示政府一系列的失能情形，包括先後公布2名男子的姓名、照片、車牌，但他們根本不是真兇，且期間內政部長徐國勇還說「大膽用槍 」，若這2名男子真的被開槍，豈不是就此冤死。

「最令人費解的是，林嫌竟是明德外役監『逾期未歸』的受刑人！」黃希賢認為，此情況在大家的認知中就是逃獄，但法務部矯正署卻沒在第一時間公布身分，讓他逍遙法外這麼久，對受刑人的掌握度，完全凸顯社會安全網的破敗不堪，宛如失智、失速列車一般。

黃希賢說，立法院長游錫堃雖然稱「一定要判死」，但卻被揭穿目前尚有38名死刑犯未伏法，且其中更有3人涉嫌殺警，最久的1位更長達17年未被正法，「如此的行政效率，以及殘破的『危險網』，要如何讓人民信服又幸福？」