台南員警殉職案凶嫌23日清晨在新竹市落網，新竹市警局功不可沒，民進黨新竹市長參選人沈慧虹特別與民進黨新竹市黨團，至新竹市警察局關心執勤同仁，並致贈慰問金，感謝警方的辛勞。

沈慧虹今天在市議員劉康彥、曾資程，及議員參選人林盈徹、楊玲宜、劉彥伶陪同下，到新竹市警局，她說，對於警察殉職感到遺憾難過，感謝中央、台南、高雄與新竹的警政單位合作，運用智慧和經驗，安排綿密的圍捕計畫，為了保護乘客耐心等候車門關上，待關鍵時刻逮捕嫌犯。

她強調，這次警察受傷殉職令人不捨，未來也會推動強化警察安全與防衛技能培訓，讓同仁安心執法，並再次感謝所有一線警察同仁的辛勞。

沈慧虹同時指出，過去擔任副市長期間，在治安會報上推動打擊人口販運、青少年犯罪防範等重點治安措施，增補警察人力近百名、提高警察健檢費用，並與民間合作投入超過1億經費強化設備，把警察同仁照顧好，他們才能守護人民。