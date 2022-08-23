中央流行疫情指揮中心去年推動機組員3+11政策，隨後國內接連爆發本土疫情，引發外界爭議。監察院昨發布新聞稿指出，指揮中心未善盡對外說明責任，也沒有積極溝通解除疑慮，請衛福部檢討改進。指揮中心發言人莊人祥今出面說明，表示當初經檢視管理成效、9千多人採檢陰性後才推動3+11。

莊人祥表示，監察院對我們在政策上從5+9到3+11，認為沒有善盡詳細說明，我今天來說明一邊。在2020年底前，我們機組員的規定原本就是3+11，後來因為秋冬專案而改為7+7，同時觀察是否能落實外站0接觸、確保航空公司落實管理責任。

秋冬專案告一段落後，莊人祥表示，我們發現外站管理進步大，像是加裝監視器、一次性房卡，違規狀況大幅降低，才改為5+9，再由民航局修正規定，然後加重航空公司管理責任，祭出相關處分。4月13日，指揮中心再次檢視管理成效，發現違規的件數是0，加上3月4日～12合計採檢9000多人也是陰性，才決定進一步放寬為3+11。