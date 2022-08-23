台南昨日（22）爆發殺警奪槍案，嫌犯林信吾今日凌晨4點於新竹落網。而立法院院長游錫堃昨接受媒體訪問表示「我反對判死刑，但殺警一定要判死刑」，引發討論。國民黨台中市議員羅廷瑋指出，游話雖說得重，然17年前台北汐止殺警案，嫌犯王柏英判處死刑，至今還羈押看守所未執行，更遑論目前全國仍有多位死刑犯在獄中未執行。此消息引發熱烈討論，大批網友相當憤怒。

羅廷瑋今日在臉書發表文章《你知道前一個殺警案結果如何嗎》，內容指出，台南殺警案嫌犯於今晨在新竹落網，嫌犯抓到了，但台灣就此治安無虞了嗎？昨日的兩位年輕警員，他們大好人生才正要開始，卻因公殉職。游錫堃說「一定要判死刑」，但事實是17年前台北汐止殺警案，嫌犯王柏英判處死刑，至今還羈押看守所未執行，目前全國也仍有多位死刑犯在獄中未執行。

羅廷瑋強調，亂世用重典，政府該做的除了要修法加強警察用槍時機外，也該徹底執行死刑，保障人民基本人身安全，而不是只會在那裡「震怒」。

此文獲得網友熱烈迴響，紛紛留言：「我很生氣，花納稅人的錢，養一堆死刑犯」、「我們的院長平日支持廢死，但視殺的人不同也會有『非死不可』的時候，真奇怪！」「政府只講人權，但誰去替受害者家屬想想？」「現在的社會已經跟以前不太一樣，隨便就砍人殺人的，還在反對死刑？」「民進黨就很會講X話，說一套做一套，警察開槍可能會被判刑的，案例很多」。